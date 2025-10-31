Директория на компаниите
inDriver
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

inDriver Специалист по данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Cyprus в inDriver възлиза на €64.9K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на inDriver. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна заплата
company icon
inDriver
Data Scientist
Limassol, LI, Cyprus
Общо годишно
€64.9K
Ниво
hidden
Основна
€64.9K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в inDriver?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в inDriver in Cyprus е с годишно общо възнаграждение от €79,689. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в inDriver за позицията Специалист по данни in Cyprus е €64,911.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за inDriver

Свързани компании

  • Square
  • Intuit
  • Databricks
  • Snap
  • Stripe
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси