  • Заплати
  • Хардуерен инженер

  • Всички заплати в Хардуерен инженер

  • Madrid Metropolitan Area

Indra Хардуерен инженер Заплати в Madrid Metropolitan Area

Медианният пакет за възнаграждение на Хардуерен инженер in Madrid Metropolitan Area в Indra възлиза на €35K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Indra. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Общо годишно
€35K
Ниво
L2
Основна
€35K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Indra?

€142K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

Включени длъжности

Radio Frequency Engineer

ЧЗВ

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Хардуерен инженер ב-Indra in Madrid Metropolitan Area עומדת על תגמול כולל שנתי של €46,644. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Indra עבור תפקיד Хардуерен инженер in Madrid Metropolitan Area הוא €29,810.

