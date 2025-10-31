Директория на компаниите
indie Semiconductor
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Хардуерен инженер

  • Всички заплати в Хардуерен инженер

indie Semiconductor Хардуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Хардуерен инженер in United States в indie Semiconductor възлиза на $160K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на indie Semiconductor. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна заплата
company icon
indie Semiconductor
IC Design
Aliso Viejo, CA
Общо годишно
$160K
Ниво
2
Основна
$120K
Stock (/yr)
$40K
Бонус
$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в indie Semiconductor?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Хардуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в indie Semiconductor in United States е с годишно общо възнаграждение от $314,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в indie Semiconductor за позицията Хардуерен инженер in United States е $185,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за indie Semiconductor

Свързани компании

  • Flipkart
  • Intuit
  • Stripe
  • Facebook
  • Airbnb
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси