IndiaMART Заплати

Диапазонът на заплатите на IndiaMART варира от $6,585 в общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $28,744 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на IndiaMART. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $13.8K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Бекенд софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $28.7K
Продажби
$6.6K

Рисков инвеститор
$11.8K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at IndiaMART is Продуктов мениджър with a yearly total compensation of $28,744. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at IndiaMART is $12,839.

