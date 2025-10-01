Директория на компаниите
Възнаграждението за Мениджър софтуерно инженерство in San Francisco Bay Area в Indeed варира от $430K на year за TDM3 до $473K на year за TDM4. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $430K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Indeed. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
TDM3
Manager
$430K
$268K
$129K
$33K
TDM4
Senior Manager
$473K
$277K
$163K
$32.6K
TDM5
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
TDM6
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (8.35% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



ЧЗВ

Indeed şirketindeki in San Francisco Bay Area Мениджър софтуерно инженерство pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $565,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Indeed şirketinde Мениджър софтуерно инженерство rolü in San Francisco Bay Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $427,000 tutarındadır.

