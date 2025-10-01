Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Hyderabad Area в Indeed варира от ₹3.56M на year за L1 до ₹9.64M на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Hyderabad Area възлiza на ₹9.42M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Indeed. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L0
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L1
₹3.56M
₹2.7M
₹627K
₹233K
L2
₹7.78M
₹3.88M
₹3.48M
₹413K
L2-II
₹10.24M
₹5.29M
₹4.39M
₹563K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Indeed, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.4%
ГОД 3
В Indeed, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)
33.4% се придобива в 3rd-ГОД (8.35% тримесечно)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
Включени длъжностиПодай нова длъжност