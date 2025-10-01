Директория на компаниите
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

  • United Kingdom

Indeed Продуктов мениджър Заплати в United Kingdom

Възнаграждението за Продуктов мениджър in United Kingdom в Indeed варира от £161K на year за L3 до £127K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in United Kingdom възлiza на £136K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Indeed. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L2
Associate Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
Product Manager
£161K
£78K
£69.8K
£13.4K
L4
Senior Product Manager
£127K
£92.7K
£24.6K
£9.2K
L5
Director
£ --
£ --
£ --
£ --
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (8.35% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Indeed in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £215,213. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Indeed за позицията Продуктов мениджър in United Kingdom е £119,000.

