Indeed Продуктов мениджър Заплати в Greater Tokyo Area

Възнаграждението за Продуктов мениджър in Greater Tokyo Area в Indeed варира от ¥1.41M на year до ¥43.94M. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Tokyo Area възлiza на ¥28.37M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Indeed. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L2
Associate Product Manager
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L3
Product Manager
¥24.66M
¥14.41M
¥8.3M
¥1.95M
L4
Senior Product Manager
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L5
Director
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
¥23.73M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (8.35% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Продуктов мениджър at Indeed in Greater Tokyo Area sits at a yearly total compensation of ¥43,939,663. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indeed for the Продуктов мениджър role in Greater Tokyo Area is ¥24,361,332.

