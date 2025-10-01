Директория на компаниите
Възнаграждението за Продуктов мениджър in Greater Austin Area в Indeed варира от $179K на year за L2 до $687K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Austin Area възлiza на $348K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Indeed. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L2
Associate Product Manager
$179K
$125K
$34.7K
$19K
L3
Product Manager
$192K
$132K
$44.9K
$14.5K
L4
Senior Product Manager
$353K
$173K
$160K
$20.5K
L5
Director
$494K
$230K
$202K
$62.8K
$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (8.35% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



