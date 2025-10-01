Директория на компаниите
Indeed
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Аналитик данни

  • Всички заплати в Аналитик данни

  • Greater Austin Area

Indeed Аналитик данни Заплати в Greater Austin Area

Възнаграждението за Аналитик данни in Greater Austin Area в Indeed възлiza на $141K на year за L2. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Austin Area възлiza на $100K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Indeed. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$141K
$109K
$19K
$12.8K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 1 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (8.35% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Аналитик данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Аналитик данни at Indeed in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $158,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indeed for the Аналитик данни role in Greater Austin Area is $106,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Indeed

Свързани компании

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси