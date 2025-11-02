Средното общо възнаграждение за Корпоративно развитие в Indeed варира от $240K до $329K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Indeed. Последна актуализация: 11/2/2025
Средно общо възнаграждение
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Indeed, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.4%
ГОД 3
В Indeed, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)
33.4% се придобива в 3rd-ГОД (8.35% тримесечно)
