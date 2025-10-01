Директория на компаниите
Възнаграждението за Бизнес аналитик in Greater Austin Area в Indeed варира от $84.6K на year за L1 до $209K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Austin Area възлiza на $158K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Indeed. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L0
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
Business Analyst I
$84.6K
$79.4K
$2.2K
$3K
L2
Business Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
L2-II
Senior Business Analyst
$150K
$116K
$16.8K
$17.6K
$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (8.35% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



ЧЗВ

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Бизнес аналитик ve společnosti Indeed in Greater Austin Area představuje roční celkovou odměnu $210,225. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Indeed pro pozici Бизнес аналитик in Greater Austin Area je $115,000.

