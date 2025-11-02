Директория на компаниите
Indeed
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър на бизнес операции

  • Всички заплати в Мениджър на бизнес операции

Indeed Мениджър на бизнес операции Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на бизнес операции в Indeed варира от $210K до $293K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Indeed. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение

$225K - $265K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$210K$225K$265K$293K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Мениджър на бизнес операции заявки в Indeed за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (8.35% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър на бизнес операции оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на бизнес операции в Indeed е с годишно общо възнаграждение от $292,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Indeed за позицията Мениджър на бизнес операции е $210,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Indeed

Свързани компании

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси