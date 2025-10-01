Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Бизнес операции in New York City Area в Indeed възлиза на $143K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Indeed. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Indeed
Senior Strategist, Client Strategy & Insights
New York, NY
Общо годишно
$143K
Ниво
-
Основна
$115K
Stock (/yr)
$12K
Бонус
$16K
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Indeed?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Indeed, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (8.35% тримесечно)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Бизнес операции at Indeed in New York City Area sits at a yearly total compensation of $228,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indeed for the Бизнес операции role in New York City Area is $140,000.

