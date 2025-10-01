Директория на компаниите
Incred Finance
Incred Finance Софтуерен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Incred Finance възлиза на ₹2.66M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Incred Finance. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹2.66M
Ниво
Senior
Основна
₹2.34M
Stock (/yr)
₹171K
Бонус
₹149K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Incred Finance?

₹13.94M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

