Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Incred Finance възлиза на ₹2.65M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Incred Finance. Последна актуализация: 11/2/2025

Средна заплата
company icon
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹2.65M
Ниво
Senior
Основна
₹2.33M
Stock (/yr)
₹170K
Бонус
₹149K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
5-10 Години
Последни подадени заплати
Последни подадени заплати

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Incred Finance in India е с годишно общо възнаграждение от ₹6,681,844. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Incred Finance за позицията Софтуерен инженер in India е ₹2,451,520.

