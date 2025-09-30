Директория на компаниите
Incorta Софтуерен инженер Заплати в Greater Cairo

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Cairo в Incorta възлиза на EGP 1.48M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Incorta. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Общо годишно
EGP 1.48M
Ниво
Senior
Основна
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Бонус
EGP 0
Години в компанията
5 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Incorta?

EGP 7.88M

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Incorta in Greater Cairo е с годишно общо възнаграждение от EGP 5,829,211. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Incorta за позицията Софтуерен инженер in Greater Cairo е EGP 1,477,620.

