Included Health
Included Health Заплати

Диапазонът на заплатите на Included Health варира от $114,570 в общо възнаграждение годишно за Финансов анализатор в долния край до $332,655 за Бизнес операции в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Included Health. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $219K
Административен асистент
$125K

Бизнес операции
$333K
Анализатор на данни
$134K
Експерт по данни
$325K
Финансов анализатор
$115K
Продуктов дизайнер
$186K
Ръководител на програма
$208K
Ръководител на проект
$137K
Рекрутер
$166K
Ръководител софтуерно инженерство
$265K
UX изследовател
$286K
График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

В Included Health, Отпускане на акции/дялово участие подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Included Health, е Бизнес операции at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $332,655. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Included Health, е $197,003.

