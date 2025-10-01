Директория на компаниите
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater Vancouver

Improving Софтуерен инженер Заплати в Greater Vancouver

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Vancouver в Improving възлиза на CA$95.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Improving. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Improving
Senior Software Developer I
Vancouver, BC, Canada
Общо годишно
CA$95.6K
Ниво
Senior Software Developer I
Основна
CA$95.6K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
CA$226K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Самый высокий пакет вознаграждения для Софтуерен инженер в Improving in Greater Vancouver составляет CA$141,010 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Improving для позиции Софтуерен инженер in Greater Vancouver составляет CA$95,578.

Свързани компании

  • The Judge Group
  • Dialexa
  • Avanade
  • InvestCloud
  • REI Systems
