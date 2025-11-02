Директория на компаниите
Imprint
Медианният пакет за възнаграждение на Рекрутър in United States в Imprint възлиза на $167K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Imprint. Последна актуализация: 11/2/2025

Средна заплата
Imprint
Technical Recruiter
Общо годишно
$167K
Ниво
-
Основна
$167K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
9 Години
Какви са кариерните нива в Imprint?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Включени длъжности

Технически рекрутер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Imprint in United States е с годишно общо възнаграждение от $167,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Imprint за позицията Рекрутър in United States е $167,000.

Други ресурси