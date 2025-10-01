Директория на компаниите
Imply
Imply Мениджър софтуерно инженерство Заплати в San Francisco Bay Area

Средното общо възнаграждение за Мениджър софтуерно инженерство in San Francisco Bay Area в Imply варира от $344K до $502K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Imply. Последна актуализация: 10/1/2025

Средно общо възнаграждение

$395K - $451K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$344K$395K$451K$502K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Imply, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в Imply in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $501,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Imply за позицията Мениджър софтуерно инженерство in San Francisco Bay Area е $344,250.

