Директория на компаниите
Imperva
Imperva Заплати

Заплатата в Imperva варира от $64,000 общо възнаграждение годишно за Аналитик по киберсигурност в долния край до $217,080 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Imperva. Последно актуализирано: 9/13/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $117K
Клиентско обслужване
$161K
Маркетингови операции
$189K

Продуктов дизайнер
$141K
Продуктов мениджър
$217K
Инженер по продажби
$209K
Аналитик по киберсигурност
$64K
Мениджър софтуерно инженерство
$135K
Архитект на решения
$132K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Imperva е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $217,080. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Imperva е $141,158.

