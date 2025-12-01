Директория на компаниите
impact.com
impact.com Продуктов мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов мениджър in United States в impact.com варира от $98.3K до $137K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на impact.com. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$105K - $124K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$98.3K$105K$124K$137K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в impact.com?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в impact.com in United States е с годишно общо възнаграждение от $136,890. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в impact.com за позицията Продуктов мениджър in United States е $98,280.

