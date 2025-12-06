Директория на компаниите
ImmoScout24
Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in Germany в ImmoScout24 варира от €42.6K до €60.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ImmoScout24. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$55.8K - $66.1K
Germany
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$49.1K$55.8K$66.1K$69.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в ImmoScout24?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в ImmoScout24 in Germany е с годишно общо възнаграждение от €60,491. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ImmoScout24 за позицията Продуктов дизайнер in Germany е €42,607.

Други ресурси

