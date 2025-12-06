Директория на компаниите
ImmoScout24
Средното общо възнаграждение за Бизнес анализатор in Germany в ImmoScout24 варира от €52.8K до €72K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ImmoScout24. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$65.1K - $78.7K
Germany
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$60.8K$65.1K$78.7K$83K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в ImmoScout24?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес анализатор в ImmoScout24 in Germany е с годишно общо възнаграждение от €72,011. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ImmoScout24 за позицията Бизнес анализатор in Germany е €52,767.

Други ресурси

