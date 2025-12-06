Директория на компаниите
IMMO Capital
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

IMMO Capital Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in India в IMMO Capital варира от ₹3.06M до ₹4.37M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на IMMO Capital. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$40K - $46.8K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$34.9K$40K$46.8K$49.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още Софтуерен инженер заявки в IMMO Capital за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в IMMO Capital?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в IMMO Capital in India е с годишно общо възнаграждение от ₹4,370,264. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в IMMO Capital за позицията Софтуерен инженер in India е ₹3,062,920.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за IMMO Capital

Свързани компании

  • Square
  • Apple
  • Amazon
  • Roblox
  • Dropbox
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/immo-capital/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.