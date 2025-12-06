Директория на компаниите
Immigram
Средното общо възнаграждение за Проектен мениджър in Armenia в Immigram варира от AMD 9.54M до AMD 13.61M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Immigram. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$28.6K - $33.5K
Armenia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$25K$28.6K$33.5K$35.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Immigram?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в Immigram in Armenia е с годишно общо възнаграждение от AMD 13,606,521. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Immigram за позицията Проектен мениджър in Armenia е AMD 9,536,194.

