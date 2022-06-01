Директория на компаниите
Immersive Labs
Immersive Labs Заплати

Заплатата в Immersive Labs варира от $55,900 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $106,693 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Immersive Labs. Последно актуализирано: 11/25/2025

Софтуерен инженер
$55.9K
Мениджър на софтуерно инженерство
$107K
Най-високо платената позиция в Immersive Labs е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $106,693. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Immersive Labs е $81,297.

