iMiMDesign
iMiMDesign Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in India в iMiMDesign варира от ₹104K до ₹148K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на iMiMDesign. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$1.4K - $1.6K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$1.2K$1.4K$1.6K$1.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в iMiMDesign?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в iMiMDesign in India е с годишно общо възнаграждение от ₹147,983. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в iMiMDesign за позицията Софтуерен инженер in India е ₹103,714.

