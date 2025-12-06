Директория на компаниите
IMI Critical Engineering
IMI Critical Engineering Финансов анализатор Заплати

Средното общо възнаграждение за Финансов анализатор in United Kingdom в IMI Critical Engineering варира от £84.3K до £120K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на IMI Critical Engineering. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$130K - $152K
United Kingdom
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$113K$130K$152K$162K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в IMI Critical Engineering?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Финансов анализатор в IMI Critical Engineering in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £120,248. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в IMI Critical Engineering за позицията Финансов анализатор in United Kingdom е £84,276.

