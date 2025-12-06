Директория на компаниите
IMC
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър на софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър на софтуерно инженерство

IMC Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на софтуерно инженерство in United States в IMC варира от $148K до $214K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на IMC. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$167K - $194K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$148K$167K$194K$214K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Мениджър на софтуерно инженерство заявки в IMC за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в IMC?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър на софтуерно инженерство оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в IMC in United States е с годишно общо възнаграждение от $214,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в IMC за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in United States е $147,600.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за IMC

Свързани компании

  • Jump Trading
  • Quantlab
  • American Century Investments
  • Liquidnet
  • Bain Capital
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.