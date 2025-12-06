Възнаграждението за Софтуерен инженер in Netherlands в IMC варира от €146K на year за L1 до €160K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Netherlands възлiza на €160K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на IMC. Последна актуализация: 12/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
