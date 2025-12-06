Директория на компаниите
IMC
IMC Рекрутър Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на IMC. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$43.4K - $49.4K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$37.8K$43.4K$49.4K$55K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в IMC?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в IMC in India е с годишно общо възнаграждение от ₹4,834,780. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в IMC за позицията Рекрутър in India е ₹3,318,790.

