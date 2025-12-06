Директория на компаниите
IMC
IMC Механичен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Механичен инженер in Israel в IMC варира от ₪346K до ₪493K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на IMC. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$118K - $138K
Israel
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$103K$118K$138K$146K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в IMC?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Механичен инженер в IMC in Israel е с годишно общо възнаграждение от ₪493,127. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в IMC за позицията Механичен инженер in Israel е ₪345,610.

