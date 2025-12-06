Директория на компаниите
IMC
IMC Консултант по управление Заплати

Средното общо възнаграждение за Консултант по управление in Singapore в IMC варира от SGD 51.7K до SGD 73.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на IMC. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$45.3K - $51.6K
Singapore
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$40K$45.3K$51.6K$56.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в IMC?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Консултант по управление в IMC in Singapore е с годишно общо възнаграждение от SGD 73,540. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в IMC за позицията Консултант по управление in Singapore е SGD 51,727.

Други ресурси

