IMC
IMC Човешки ресурси Заплати

Средното общо възнаграждение за Човешки ресурси in Spain в IMC варира от €67.6K до €98.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на IMC. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$89.5K - $102K
Spain
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$77.9K$89.5K$102K$114K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в IMC?

Най-високоплатеният пакет за Човешки ресурси в IMC in Spain е с годишно общо възнаграждение от €98,547. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в IMC за позицията Човешки ресурси in Spain е €67,646.

Други ресурси

