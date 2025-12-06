Възнаграждението за Специалист по данни in United States в IMC варира от $247K на year за L1 до $242K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $200K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на IMC. Последна актуализация: 12/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$247K
$150K
$0
$96.9K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$242K
$208K
$0
$33.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
