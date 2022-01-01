Директория на компаниите
iManage
iManage Заплати

Заплатата в iManage варира от $121,390 общо възнаграждение годишно за Information Technologist (IT) в долния край до $426,629 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на iManage. Последно актуализирано: 10/20/2025

Софтуерен инженер
Median $176K
Cybersecurity Analyst
Median $128K
Продуктов мениджър
Median $130K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Клиентско обслужване
$139K
Специалист по данни
$125K
Information Technologist (IT)
$121K
Продажби
$427K
Мениджър софтуерно инженерство
$129K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в iManage е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $426,629. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в iManage е $129,551.

