Illumio
  • San Francisco Bay Area

Illumio Мениджър софтуерно инженерство Заплати в San Francisco Bay Area

Средното общо възнаграждение за Мениджър софтуерно инженерство in San Francisco Bay Area в Illumio варира от $213K до $309K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Illumio. Последна актуализация: 10/1/2025

Средно общо възнаграждение

$242K - $281K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$213K$242K$281K$309K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Illumio, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в Illumio in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $309,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Illumio за позицията Мениджър софтуерно инженерство in San Francisco Bay Area е $213,200.

