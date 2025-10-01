Директория на компаниите
Illumio
Illumio Софтуерен инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Illumio възлиза на $203K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Illumio. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Общо годишно
$203K
Ниво
L2
Основна
$170K
Stock (/yr)
$18K
Бонус
$15K
Години в компанията
1 Година
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Illumio?

$160K

Последни подадени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Illumio, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Illumio in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $283,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Illumio за позицията Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area е $210,000.

