Illumina
Illumina Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in United States в Illumina възлiza на $278K на year за M2. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $256K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Illumina. Последна актуализация: 12/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
M1
Supervisor
$ --
$ --
$ --
$ --
M2
Manager
$278K
$194K
$65K
$19K
M3
Senior Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
M4
Associate Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Последни подадени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Illumina, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Illumina in United States е с годишно общо възнаграждение от $340,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Illumina за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in United States е $260,000.

Други ресурси

