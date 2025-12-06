Директория на компаниите
Illumina
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Анализатор по киберсигурност

  • Всички заплати в Анализатор по киберсигурност

Illumina Анализатор по киберсигурност Заплати

Средното общо възнаграждение за Анализатор по киберсигурност в Illumina варира от $201K до $281K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Illumina. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$218K - $264K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$201K$218K$264K$281K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Illumina, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор по киберсигурност в Illumina е с годишно общо възнаграждение от $280,720. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Illumina за позицията Анализатор по киберсигурност е $200,860.

