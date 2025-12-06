Директория на компаниите
Illumina
Illumina Рекрутър Заплати

Възнаграждението за Рекрутър in United States в Illumina възлiza на $95K на year за P3. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Illumina. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$87.4K - $102K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$80.8K$87.4K$102K$113K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 4 още нива
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Illumina, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Illumina in United States е с годишно общо възнаграждение от $113,050. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Illumina за позицията Рекрутър in United States е $80,750.

Други ресурси

