Illumina
Медианният пакет за възнаграждение на Програмен мениджър in United States в Illumina възлиза на $205K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Illumina. Последна актуализация: 12/6/2025

Средна заплата
Illumina
Program Manager
San Diego, CA
Общо годишно
$205K
Ниво
P1
Основна
$140K
Stock (/yr)
$40K
Бонус
$25K
Години в компанията
6 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в Illumina?
Последни подадени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Illumina, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Програмен мениджър в Illumina in United States е с годишно общо възнаграждение от $295,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Illumina за позицията Програмен мениджър in United States е $205,000.

Други ресурси

