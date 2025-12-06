Директория на компаниите
Illumina
Illumina Механичен инженер Заплати

Възнаграждението за Механичен инженер in United States в Illumina варира от $86.4K на year за P1 до $248K на year за P5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $141K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Illumina. Последна актуализация: 12/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
Entry Mechanical Engineer
$86.4K
$76.3K
$8.8K
$1.3K
P2
Intermediate Mechanical Engineer
$142K
$115K
$24K
$3K
P3
Senior Mechanical Engineer
$127K
$114K
$9.6K
$4K
P4
Staff Mechanical Engineer
$199K
$145K
$42.5K
$11.5K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Illumina, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Механичен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Включени длъжности

Производствен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Механичен инженер в Illumina in United States е с годишно общо възнаграждение от $247,667. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Illumina за позицията Механичен инженер in United States е $148,000.

