Възнаграждението за Механичен инженер in United States в Illumina варира от $86.4K на year за P1 до $248K на year за P5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $141K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Illumina. Последна актуализация: 12/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
$86.4K
$76.3K
$8.8K
$1.3K
P2
$142K
$115K
$24K
$3K
P3
$127K
$114K
$9.6K
$4K
P4
$199K
$145K
$42.5K
$11.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Illumina, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
Включени длъжностиПодай нова длъжност
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.