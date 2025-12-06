Директория на компаниите
Illumina
Възнаграждението за Бизнес анализатор in United States в Illumina варира от $132K на year за P3 до $175K на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $190K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Illumina. Последна актуализация: 12/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
Entry Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Intermediate Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Business Analyst
$132K
$110K
$15K
$7.3K
P4
Staff Business Analyst
$175K
$141K
$22.5K
$11.9K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Illumina, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес анализатор в Illumina in United States е с годишно общо възнаграждение от $211,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Illumina за позицията Бизнес анализатор in United States е $169,000.

