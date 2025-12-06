Директория на компаниите
Illumina
Illumina Биомедицински инженер Заплати

Възнаграждението за Биомедицински инженер in United States в Illumina варира от $96.9K на year за P2 до $181K на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $105K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Illumina. Последна актуализация: 12/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
Entry Biomedical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Intermediate Biomedical Engineer
$96.9K
$91.3K
$3.2K
$2.5K
P3
Senior Biomedical Engineer
$158K
$126K
$25.6K
$6.6K
P4
Staff Biomedical Engineer
$181K
$140K
$35K
$5.8K
Виж 4 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Illumina, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Биомедицински инженер в Illumina in United States е с годишно общо възнаграждение от $218,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Illumina за позицията Биомедицински инженер in United States е $121,000.

