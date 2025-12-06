Директория на компаниите
IHS Markit
IHS Markit Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в IHS Markit варира от $99.2K на year за Software Engineer до $136K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $135K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на IHS Markit. Последна актуализация: 12/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer I
(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.2K
$94.8K
$2K
$2.3K
Senior Software Engineer
$136K
$120K
$0
$16K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Какви са кариерните нива в IHS Markit?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в IHS Markit in United States е с годишно общо възнаграждение от $165,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в IHS Markit за позицията Софтуерен инженер in United States е $124,323.

Други ресурси

