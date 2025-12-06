Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в IHS Markit варира от $99.2K на year за Software Engineer до $136K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $135K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на IHS Markit. Последна актуализация: 12/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.2K
$94.8K
$2K
$2.3K
Senior Software Engineer
$136K
$120K
$0
$16K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ihs-markit/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.