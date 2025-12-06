Директория на компаниите
IHS Markit
Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на IHS Markit. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$9K - $10.9K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$8.3K$9K$10.9K$11.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в IHS Markit?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Финансов анализатор в IHS Markit in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,018,675. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в IHS Markit за позицията Финансов анализатор in India е ₹728,880.

