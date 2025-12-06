Директория на компаниите
iHerb
iHerb Информационен технолог (ИТ) Заплати

Средното общо възнаграждение за Информационен технолог (ИТ) в iHerb варира от $199K до $277K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на iHerb. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$213K - $251K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$199K$213K$251K$277K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в iHerb?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Информационен технолог (ИТ) в iHerb е с годишно общо възнаграждение от $277,290. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в iHerb за позицията Информационен технолог (ИТ) е $199,080.

Други ресурси

